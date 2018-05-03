سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي تجتمع مع سعادة مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية القاهرة في 3 مايو/ بنا / اجتمعت سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي، مع سعادة السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية جمهورية مصر العربية، اليوم، في مقر المعهد بالقاهرة.



وخلال الاجتماع، أشادت سعادة المدير التنفيذي للمعهد الدبلوماسي بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، معربةً عن اعتزازها لما تشهده من نماء وتطور في مختلف المجالات، مستعرضةً مع سعادة مدير معهد الدراسات الدبلوماسية أوجه التعاون بين المعهدين في مختلف المجالات الأكاديمية والتدريبية.



ومن جانبه، رحب سعادة السفير د. سامح أبو العينين بزيارة سعادة د. الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة للمعهد، منوها على أهمية تعزيز مجالات التعاون بين المعاهد الدبلوماسية في الوطن العربي، مستعرضًا آليات ومناهج التجربة المصرية العريقة في مجالي التدريب والتطوير بالمعهد الدبلوماسي المصري.



ع.ر/م.ح.



بنا 1716 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/03 - 18 : 08 PM