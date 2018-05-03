الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: معتدل مع بعض السحب أحياناً

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2018/05/03 - 16 : 06 PM
المنامة في 3 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الجمعة سيكون بمشيئة الله معتدل مع بعض السحب أحياناً، ولكنه حار نسبياً خلال النهار.
الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 13 إلى 18 عقدة أحياناً خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية.. والصغرى 25 درجة مئوية.
م.ح.
بنا 1513 جمت 03/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/03 - 16 : 06 PM