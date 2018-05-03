سمو الشيخة مريم بنت سلمان آل خليفة تشمل برعايتها الكريمة حفل تدشين مبادرة "الجنوبية عز وتاريخ" المنامة في 3 مايو / بنا / تفضلت سمو الشيخة مريم بنت سلمان آل خليفة فشملت برعايتها الكريمة حفل تدشين مبادرة المحافظة الجنوبية بعنوان (الجنوبية عزٍ وتاريخ) حيث كان في مقدمة استقبال سموها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وذلك في قاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين، بحضور عدداً من الوزراء وكبار المدعوين وجمع غفير من وجهاء واعيان المحافظة الجنوبية.



وبداً الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية كلمة أعرب من خلالها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخة مريم بنت سلمان آل خليفة على رعاية سموها للحفل وما تقدمه سموها من اسهامات جليلة ودعم مستمر واعمال خيرية وإنسانية لأهالي المحافظة الجنوبية.



وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة تستلهم مبادراتها من خلال التوجيهات الكريمة لقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بالتواصل مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم مشيراً سموه بأن هذه المبادرة ما هي إلا ترجمة لمطالب أهالي المحافظة بضرورة الحفاظ على المكتسبات التاريخية والتراثية البحرينية الاصلية التي تزخر بها المحافظة الجنوبية.



واعلن سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية خلال الكلمة عن تخصيص اليوم الثالث من مايو ( يوم تراث المحافظة الجنوبية) تقديراً واحتراما لمكانة هذه المحافظة المرموقة، لتكون مناسبة تحتفل فيها المحافظة الجنوبية مع الأهالي في نطاق المحافظة بتراث المحافظة الجنوبية عبر إقامة الفعاليات والأنشطة المعنية بهذا الجانب موجهاً سموه الدعوة إلى الوزارات الحكومية والقطاع الخاص في المحافظة الجنوبية وهيئة البحرين للثقافة والآثار للمشاركة والمساهمة مع المحافظة الجنوبية في هذه المبادرة الاستثنائية لإبراز تاريخ وتراث المحافظة الجنوبية والحفاظ علية.



ثم تفضلت سمو الشيخة مريم بنت سلمان آل خليفة راعية الحفل بالضغط على زر تدشين مبادرة (الجنوبية عز وتاريخ) ايذاناً بانطلاق المبادرة التي تبنتها المحافظة الجنوبية، وعقب ذلك فيلم تاريخي تناول المعالم والشواهد التاريخية والقيم الكبيرة التي تمتاز بها المحافظة الجنوبية في مختلف المجالات والاصعدة والتي تمثل مصدر فخر واعتزاز لكافة أهالي المحافظة الجنوبية، تلى ذلك فقرة تراثية قدمتها طالبات من مدراس المحافظة الجنوبية لفن المراداة.



بعد ذلك قدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة ال خليفة محافظ المحافظة الجنوبية هدية شكر وامتنان وتقدير الى سمو الشيخة مريم بنت سلمان آل خليفة لرعاية سموها بتشريف الحفل.



وفي نهاية الحفل تفضلت سمو الشيخة مريم بنت سلمان آل خليفة بكتابة عبارة الانطلاقة لرسالة العز التي أعدتها المحافظة الجنوبية تخليدا لهذه المبادرة كجانب يوطد معاني الولاء والانتماء من قبل أهالي المحافظة الجنوبية عبر الكلمات لقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.







أ.أ/م.ح.



بنا 1430 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/03 - 35 : 05 PM