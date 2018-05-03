العثماني: لا تساهل مع أي اعتداء على ثوابت المغرب الوطنية الرباط في 3 مايو / بنا / أكد رئيس الحكومة المغربية السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المغرب لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية.

وأوضح العثماني، في كلمة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن "المغرب اتخذ موقفا صارما وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب مسألة دعم جبهة الانفصاليين".





واعتبر العثماني أن "عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية وعلى سيادة المملكة لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان، فهذه أمور، تتطلب الصرامة الكاملة، وموقف جلالة الملك بشأنها صارم وصلب وقوي".



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بنا 1425 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/03 - 26 : 05 PM