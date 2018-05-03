أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يبحث مع الرئيس المالديفي التحديات التي تواجه العالم الإسلامي ماليه في 3 مايو / بنا / استقبل الرئيس المالديفي عبدالله يمين عبد القيوم، في العاصمة ماليه، اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تطوير التعاون بين جمهورية المالديف والمنظمة، والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، ودور المنظمة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.



وأكد الرئيس عبد القيوم، أهمية المنظمة في تنسيق التعاون المشترك بين الدول الإسلامية، مجدداً دعمه لجهود الأمين العام والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.



من جانبه، أطلع الأمين العام للمنظمة الرئيس المالديفي، على الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر وزراء الخارجية في دكا عاصمة بنجلاديش يومي 5 و 6 مايو الجاري، مشيداً بالتطور الذي تشهده جمهورية المالديف في مختلف المجالات، مثنياً على الدور الذي تضطلع به جمهورية المالديف في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ودعمها الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي وأنشطتها على مختلف الأصعدة.



وأشار العثيمين إلى أن المالديف أصبحت، وجهة سياحية مرموقة لغالبية شعوب العالم الإسلامي، لما تتحلى به من أمن واستقرار وجمال طبيعة واعتدال الطقس، عادها نموذجاً يمكن أن يسهم في تطوير خطط النهوض بالسياحة البينية بين الدول الأعضاء.



كما التقى الأمين العام للمنظمة، وزير خارجية المالديف الدكتور محمد عاصم، وناقش الجانبان الأوضاع الجارية في العالم الإسلامي، معرباً عن عزمهما على دفع العلاقات بين المالديف والمنظمة إلى الأمام، ما يخدم مصلحة الأمة الإسلامية، ودعم قضايا المالديف في المحافل الدولية.



كما التقى وزيرة التعليم في المالديف، الدكتورة عائشة شهام، وزار مدرسة إسكندر في العاصمة ماليه، ملقياً محاضرة في جامعة المالديف الوطنية، فيما التقى وزير الزراعة والصيد المالديفي الدكتور محمد شايني.



ووجه العثيمين شكره للقيادة المالديفية والمسؤولين الذين التقاهم، مشيداً بما قطعته المالديف من جهود في مجال التعليم والتنمية المستدامة.





م.ح.



بنا 1423 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/03 - 26 : 05 PM