دولة الكويت ترفض أي محاولة تستهدف أمن ووحدة الأراضي المغربية الكويت في 3 مايو / بنا / أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت ورفضها لأي محاولة تستهدف أمن واستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية.



وأكد المصدر في تصريح نقلته وكالة الانباء الكويتية "كونا"، موقف دولة الكويت الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها والحفاظ على وحدة أراضيها والتصدي لأي محاولة تسعى للتدخل في شؤونها الداخلية أيا كان مصدرها.



كما أكد المصدر أهمية الالتزام باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهي المبادئ الدولية التي ترتكز عليها العلاقات بين الدول ويؤكدها ميثاق الأمم المتحدة.



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بنا 1414 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/03 - 18 : 05 PM