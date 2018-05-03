سفارة البحرين في باريس تقيم حفلاً لتكريم عدد من الطلبة البحرينيين المتخرّجين من جامعات فرنسية باريس في 3 مايو / بنا / أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية، برعاية سعادة الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله سفير مملكة البحرين في باريس المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى اليونسكو، وبالتنسيق مع الشيخة وفاء بنت عبدالله آل خليفة المستشارة الثقافية ونائبة المندوب الدائم لدى اليونسكو، حفلاً لتكريم عدد من الطلبة البحرينيين المتخرجين من جامعات فرنسية ضمن تخصصات متعددة في مقرها يوم الأربعاء الموافق ٢ مايو ٢٠١٨.



وخلال الحفل، هنأ سعادة الدكتور محمد عبدالغفار عبدالله الطلبة الخريجين على نجاحهم، مؤكدا أن تواجد الطلبة البحرينيين في الجمهورية الفرنسية هو أمر مشرف ويدعو للافتخار، مشيدا بالجهود التي بذلوها في التحصيل العلمي، متمنيا لهم التوفيق في مسار عملهم المستقبلي في البحرين، مؤكدا على الدور الهام الذي سيضطلعون به في إطار بناء الوطن وتحقيق مستقبل زاهر لمملكة البحرين.





ع.ر/م.ح.



بنا 1351 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/03 - 55 : 04 PM