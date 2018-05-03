ملتقيا نائب رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.. حميدان: المركز منارة حضارية ترجمت الفكر المستنير لجلالة الملك في نشر ثقافة التسامح والتعايش المنامة في 3 مايو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان في مكتبه اليوم بنائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي السيدة بتسي ماتيسون، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء المركز.

وخلال اللقاء أشادت السيدة بتسي ماتيسون بالدور البارز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة الوزير حميدان في الدعم المستمر لكافة فعاليات الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين، منوهة بدعمه لفعاليات وأنشطة جمعية (هذه هي البحرين)، منذ تأسيسها، وصولا إلى انطلاقة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا التعاون المثمر بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعتبر نموذجا يحتذى، من قبل كافة الجهات الرسمية والأهلية في المملكة.



وبهذه المناسبة، أكد سعادة الوزير حميدان أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يعتبر صرحا حضاريا يفتخر بوجوده كافة أبناء البحرين، ويعتبر منارة مضيئة في تاريخ المملكة، أتى تتويجا لجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وفكره المستنير في نشر ثقافة التسامح والتعايش مع الآخر، وبما يكفل الحريات الدينية على هذه الأرض المعطاءة، كهعهدها على مدى العصور.



كما وأكد حميدان، أن الفكر المستنير لجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطنين والمقيمين على حد سواء دون تفرقة أو تمييز، الأمر الذي أسهم في حصول المملكة على مراكز دولية متقدمة في الكثير من المجالات ما جعلها وجهة مفضلة للإقامة والعمل فيها.



م.ح.



بنا 1337 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/03 - 41 : 04 PM