رئيس الأوقاف الجعفرية يبحث آفاق التعاون مع وفد من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي المنامة في 3 مايو/ بنا / استقبل رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور في مكتبه وفدا من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برئاسة نائب رئيس مجلس أمناء المركز السيدة بيتسي ماثيسون، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية الدكتور عبدالحسن الديري والقائم بأعمال مدير ادارة الأوقاف الجعفرية السيد علي ميرزا خميس.



وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية بوفد المركز مشيدا بالأهداف السامية التي يرتكز على أساسها عمل المركز وينطلق منها للعالمية.



وأكد آل عصفور أن إدارة الأوقاف الجعفرية تساند مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وتشاطر القائمين عليه الأهداف لنشر السلام والوسطية وعكس صورة التعايش السلمي والتسامح الذي عرفت به البحرين في حاضرها وماضيها على مر العصور كأرض محبة وسلام تحتضن جميع المكونات، وهو ما أكده "إعلان مملكة البحرين" الذي يجسد فلسفة ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وهو يمثل نموذجا راقيا يحتذى به.



ومن جانبها أعربت نائب رئيس مجلس أمناء المركز السيدة بيتسي ماثيسون عن تقديرها لمبادرات رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سماحة الشيخ محسن آل عصفور الداعمة لأنشطة المركز وفعالياته، لافتة إلى أن الشيخ آل عصفور يعتبر أولى شخصية دينية مهمة يلتقي بها وفد المركز وهو كان ولازال مساهما بصورة بارزة في تعزيز صورة مملكة البحرين كأرض التعايش والسلام وكان لمشاركة الأوقاف الجعفرية أثر بالغ في الفعاليات التي نظمتها جمعية هذه هي البحرين في مختلف عواصم دول العالم التي مرت بها الجمعية.



وقالت ماثيسون أن البحرين تبعث رسائل السلام إلى العالم من خلال ما عرفه كل من وطأ ترابها منذ قرون طويلة، ومكوناته تشكل فسيفساء جميلة تعكس صورة راقية للمملكة.





م.ح.



بنا 1328 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/05/03 - 34 : 04 PM