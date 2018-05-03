معالي وزير الداخلية يؤكد لدى استقباله السفير الأمريكي وقائدي الأسطول الخامس السابق والجديد على تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة المنامة في 03 مايو/ بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية اليوم، السيد جاستين سيبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين والأدميرال جون سي أكويلينو قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس بمناسبة انتهاء فترة عمله، والذي قدم لمعاليه الأدميرال سكوت ستيرني القائد الجديد للقوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، وذلك بحضور سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.



وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لجهود الأدميرال جون سي أكويلينو على ما قام به طوال فترة عمله وما ساهم به في زيادة التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيا معاليه التوفيق والنجاح للأدميرال سكوت ستيرني في مهام عمله الجديدة بما يدعم مصلحة البلدين الصديقين.



وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء قائد خفر السواحل، نائب رئيس الأمن العام، مساعد رئيس الأمن العام لشئون العمليات والتدريب.



ن.ف/خ.س



بنا 1248 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/03 - 52 : 03 PM