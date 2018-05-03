معالي وزير الداخلية يستقبل سفير مملكة البحرين الجديد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة المنامة في 03 مايو/ بنا /استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية صباح اليوم، سعادة السفير الشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتعيينه سفيراً لمملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقد رحب معالي الوزير بسعادة السفير، معرباً له عن خالص التهنئة بالثقة الملكية السامية، ومتمنياً له التوفيق والسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات لرعايا مملكة البحرين بدولة الإمارات الشقيقة، والعمل على تطوير العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء استعراض برامج التعاون الأمني بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وفتح آفاق جديدة خلال المرحلة المقبلة وذلك في إطار العمل على تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين.



وفي ختام اللقاء، أعرب سعادة السفير الشيخ خالد عن شكره وتقديره لمعالي وزير الداخلية على ما لقيه من دعم لإنجاح مهمته في تطوير مسيرة التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



ن.ف/خ.س



بنا 1246 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/03 - 49 : 03 PM