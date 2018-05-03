مع انطلاق أسبوع المرور العربي غدا ..مدير عام المرور: إشراك كافة جهات المجتمع المدني في نشر الوعي والثقافة المرورية المنامة في 03 مايو/ بنا / صرح العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن توجيهات الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية تؤكد على ضرورة استغلال مناسبة أسبوع المرور العربي في إشراك كافة الجهات في المجتمع المدني في نشر الوعي والثقافة المرورية والتعاون مع الإدارة العامة للمرور في تنفيذ مشاريعها المرورية التوعوية التي تعمل عليها على مدار العام تحقيقاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.



وأوضح أن أسبوع المرور العربي الذي يقام في الفترة من الرابع وحتى العاشر من مايو الجاري، مناسبة ذات أهمية بالغة لكل مواطني الدول العربية لما يحمله شعاره لهذا العام ، في إطار حرص الدول العربية كافة على تحقيق السلامة المرورية من خلال توعية المواطن العربي بالالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والشعور بالمسئولية المشتركة لتحقيق السلامة على الطريق، منوها إلى أن ذلك يتطلب تضافر الجهود من مختلف مكونات المجتمع المدني للمساهمة في نشر الوعي والثقافة المرورية، وتحقيق الأمن المروري.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة العامة للمرور، اتخذت كافة الاستعدادات لإقامة الفعاليات المصاحبة لأسبوع المرور العربي والذي يتطلب من الجميع ترجمة تلك الجهود إلى واقع عملي من خلال تطبيق شعار الأسبوع عملياً في كافة تحركاته أثناء استخدامه للطريق والالتزام بالقانون مما يساهم في الحد من وتيرة الحوادث المرورية التي باتت تقلق الجميع لما تخلفه من مآس بشرية وأعباء اقتصادية كبيرة على المستوى الفردي أو على مستوى الدول، داعيا إلى تحلي الجميع بروح المسئولية وأن يسود الأمن والأمان كافة طرقات بلداننا العربية.



ن.ف/خ.س



بنا 1244 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/03 - 48 : 03 PM