مستوطنون يقتحمون الاقصى وقوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط القدس في 03 مايو/ بنا / اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم ، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان مجموعات المستوطنين نفذت جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات لإقامة طقوس وصلوات تلمودية فيه.



وكثفت ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم دعواتها عبر مواقعها الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي- لأنصارها ولجمهور المستوطنين، باستباحة المسجد الأقصى المبارك.



من جهة اخرى قامت آليات تابعة للمستوطنين، اليوم ، بجرف أراضي في عصيرة القبلية جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، وضاحية رأس خميس المجاورة وشرعت بالتنكيل بالمواطنين.



واضافت الوكالة ان الاقتحام تم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل المخيم، حيث سيرت قوات الاحتلال دوريات عسكرية راجلة ومحمولة في المنطقة.





خ.س



بنا 1242 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/03 - 47 : 03 PM