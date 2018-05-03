انطلاق أعمال الدورة 45 لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي" السبت دكا في 3 مايو / بنا / تنطلق الدورة الـ45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة "التعاون الإسلامي" يوم الخامس من مايو 2018 م، في عاصمة بنغلاديش "دكا"، تحت شعار (القيم الإسلامية من أجل السلم المستدام والتضامن والتنمية)، وسط تركيز الوزراء على قضية أقلية الروهينغيا المسلمة، حيث تشكل بنغلاديش البلد النموذجي، الذي يمكن من خلاله توجيه رسالة العالم الإسلامي إزاء معاناة هذه الأقلية، إلى المجتمع الدولي.

وسوف تخاطب رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة المؤتمر، حيث ستفتتح الجلسة التي ستشهد كذلك كلمة للأمين العام لمنظمة "التعاون الإسلامي" الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ووزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي، ووزير خارجية كوت ديفوار رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية مارسيل آمون، بالإضافة إلى كلمات عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وكلمة لضيف المؤتمر الخاص وزيرة خارجية كندا كرستيا فريلاند.



ويستمر مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي يومين، حيث من المرتقب أن يختتم أعماله في السادس من مايو الجاري، ويسبق انعقاده زيارة تضم عدداً من وزراء الخارجية بالدول الأعضاء، إلى المخيمات المؤقتة في منطقة كوكس بازار، المطلة على الحدود المشتركة بين جمهورية بنغلاديش وميانمار، التي تضم العدد الأكبر من المهجرين من أبناء أقلية الروهينغيا، الذين تجاوز عددهم المليون، وذلك لمعاينة أوضاعهم الإنسانية، والإطلاع بشكل مباشر على معاناتهم.



كما سيتخلل الاجتماع جلسة عصف ذهني للأوضاع الإنسانية في العالم الإسلامي، تركز في سياقها على الوضع الحالي لأبناء أقلية الروهينغيا، التي سيتم عرض مأساتهم أيضاً في فيلم وثائقي، من إنتاج الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي.



ع ع



بنا 1208 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/05/03 - 16 : 03 PM