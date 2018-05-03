محققون يؤكدون ان اغلاق أناليتكا لن يوقف التحقيق لندن في 03 مايو/ بنا / قال محققون إن إغلاق شركة كامبريدج أناليتكا لن يوقف التحقيق في الطريقة التي تعاملت بها مع بيانات ملايين الأشخاص.



وقال مكتب المفوض الخاص بالمعلومات إن التحقيق سيستمر "في متابعة الأفراد والمديرين".



وقالت متحدثة باسم مكتب مفوض المعلومات إن محققي المكتب سوف "يفحصون بدقة" تفاصيل الإغلاق، وسوف "يراقبون عن كثب أي شركة تتولد عن الشركات المغلقة".



وأغلقت الشركة امس الأربعاء عقب إعلانها عن خسائر كبيرة.



وقالت كامبريدج أناليتكا في بيان إن "سمعتها شوهت" وأن الشركة الأم (إس سي إل) للانتخابات بدأت هي الأخرى إجراءات إعلان إفلاسها.



وتتهم الشركة بتتبع سلوك الناخبين في الفترة التي سبقت انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016، والاستفتاء الخاص بالاتحاد الأوروبي في بريطانيا.







خ.س



بنا 1155 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/05/03 - 59 : 02 PM