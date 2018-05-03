وزير الخارجية يستقبل الإعلامي محمد العرب المنامة في 3 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، الإعلامي محمد العرب.



وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بالإعلامي محمد العرب، مشيدًا بالجهود التي يبذلها في مجال الإعلام وإبراز الحقائق بكل مهنية، والتوعية بمختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وبدوره المتميز في تغطية جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل بسط الأمن والسلم وإعادة الاستقرار للشعب اليمني الشقيق، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في عمله.



من جانبه، أعرب الإعلامي محمد العرب عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية، وتقديره للدعم المتواصل الذي يحظى به من قبل معالي وزير الخارجية، وحرص معاليه على التواصل الدائم مع الإعلاميين بما يسهم في تمكينهم من أداء دورهم.



ل.ب/ع ع



بنا 1139 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/03 - 43 : 02 PM