في إطار برنامج الطبيب الزائر ..الدكتور الهاشل ولأول مرة في البحرين يحقن مريضا بالبوتكس لعلاج مشكلة تحرك اللهاة اللاإرادي المنامة في 03 مايو/ بنا / في إطار تنفيذ برنامج الطبيب الزائر والذي تلتزم وزارة الصحة بتنفيذه بالتعاون مع اللجنة العليا للعلاج بالخارج، وفي إطار التزامهما بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، باستضافة الأطباء المتخصصين من مختلف دول العالم، استقبلت دائرة العلوم العصبية بمجمع السلمانية الطبي الدكتور جاسم الهاشل استشاري ورئيس قسم الأعصاب والاستاذ بكلية الطب بدولة الكويت والحاصل على البورد الكندي في علم الأعصاب والزمالة الكندية والأمريكية في الصداع وحقن البوتكس.



وقد عاين الدكتور جاسم الهاشل خلال زيارته لمجمع السلمانية الطبي 26 مريضا ممن يعانون من حالات الشد العضلي المعقد، وحالات تشنج الوجه، كما قام بحقن مجموعة من المرضى بالبوتكس، وذلك بهدف علاج مشكلات التقلصات أو حالات الشد في عضلات الرقبة (خلل التوتر ), والحالات التي تعاني من تشنج الوجه أو اهتزاز الرأس وبعض حالات المرضى المصابين بتشنج الكاتب، إذ أن حقن البوتكس تعد علاجا فعالاً لتخفيف ألم التشنج وارخاء العضلات لتقليل الشد غير الطبيعي في العضلات.



وخلال الزيارة قدم الدكتور جاسم الهاشل محاضرة علمية حول مرضى الصداع في الطوارئ ، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة منها والحالات غير الطارئة لأطباء قسم الباطنية.



كما قام استشاري الأعصاب ولأول مرة في البحرين بحقن مريض بحقنة البوتكس ، إذ كان يعاني من التحرك اللاإرادي "للهاة الحلق" محدثا صوتا يشبه الطنين في أذنه ، ومن المتوقع أن يساهم هذا العلاج في التخفيف من حدة هذا الصوت، كما سيقوم الطبيب بمتابعة الحالة للتأكد من استفادته من هذه الطريقة المتبعة في علاجه.





ل.ب/خ.س



بنا 1129 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/03 - 38 : 02 PM