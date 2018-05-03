وكيل التربية للموارد والخدمات يستقبل الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بدولة الكويت المنامة في 3 مايو/ بنا / استقبل الدكتور محمد مبارك جمعة وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى الدكتور عبدالمحسن هادي الحويلة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية والتعليم بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له.



وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين ووزارة التربية والتعليم بدولة الكويت الشقيقة، كما قام وكيل الوزارة باطلاع الوكيل المساعد الكويتي على برامج الوزارة التطويرية والخدمات التعليمية التي تقدمها إلى جميع الطلبة، ومن بينهم طلبة الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم، وذلك من خلال مشروع الدمج الذي يشمل حالياً 77 مدرسة للبنين والبنات، والجهود التي تبذلها الوزارة لمساعدتهم على إتمام تحصيلهم الدراسي عبر توفير كافة متطلبات البيئة المدرسية المناسبة لهم.



حضر اللقاء الأستاذ خالد السعيدي مدير إدارة التربية الخاصة.







ل.ب/خ.س



بنا 1115 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/03 - 06 : 03 PM