وكيل وزارة العمل يفتتح مقر جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام المنامة في 03 مايو/ بنا / افتتح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري مقر جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، أمس بمنطقة الماحوز.



وتهدف جمعية البحرين للاستقدام إلى تنظيم وتقنين مزاولة مهنة توريد الأيدي العاملة، ورفع مستوى أداء المكاتب بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات من داخل وخارج مملكة البحرين، كما تسهم في الحد من ممارسات المكاتب غير المرخص لها رسميا، فضلاً عن حماية مكاتب توريد الأيدي العاملة من الابتزاز من المكاتب المماثلة من البلاد المصدرة للعمالة الوافدة.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، هنأ الدوسري مجلس إدارة الجمعية على افتتاح المقر الدائم لها، مؤكداً دعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجمعيات المهنية للارتقاء بالمهن وتعزيز التعاون بينها وبين مختلف الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أهمية جمعية البحرين للاستقدام كجهة ممثلة لمكاتب توريد الأيدي العاملة، كما أنها تسهم في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بعمل مكاتب الاستقدام، خاصة في حفظ وصون حقوق الأيدي العاملة، كالعمالة المنزلية ومن في حكمهم.





ن.ف/خ.س



بنا 1114 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/05/03 - 07 : 03 PM