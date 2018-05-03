حميدان يشارك الجالية الهندية احتفالات يوم العمال العالمي المنامة في 3 مايو/ بنا / تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أقام النادي الهندي الاحتفال السنوي بمناسبة "يوم العمال العمالي"، بحضور سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين السيد ألوك كومار سينها، بمقر النادي في المنامة.



شهد الحفل حضورا جماهيريا لافتا من الجالية الهندية التي تفاعلت مع الفقرات المقدمة والتي عبرت عن روح التسامح بين الشعوب، فضلاً عن لوحات فلكلورية تحاكي الحضارة والثقافة الهندية العريقة.



وفي كلمة له خلال الاحتفال، هنأ حميدان الجالية الهندية بمناسبة يوم العمال العالمي، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، منوهاً بإسهامات العمالة الهندية في المسيرة التنموية التي تشهدها مملكة البحرين، وما تحظى به هذه العمالة من احترام وتقدير على المستويين الرسمي والشعبي.



وأكد الوزير حميدان ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى حفظه الله ورعاه، وما تتمتع به من قوانين وتشريعات عمالية متطورة، وبيئة عمل آمنة، أصبحت نموذجاً في المنطقة في صون ورعاية وتعزيز الحقوق العمالية ومراعاة احتياجاتهم الإنسانية، لافتاً في هذا السياق الى عدد من التشريعات والقوانين الوطنية المعمول بها في مملكة البحرين والتي تتوافق مع معايير العمل الدولية.



من جانبه، أكد سعادة السفير الهندي ان هذا الحفل فرصة للتنويه بما تتمتع به مملكة البحرين من ارث حضاري عريق، وما يشهده مجتمعها من قيم التسامح وانفتاح على الآخر، مشيراً إلى ما تحظى به العمالة الهندية من اهتمام ورعاية، لافتاً إلى أن البحرين من الدول المفضلة لدى العمالة الأجنبية للعمل والعيش فيها، منوهاً بالتشريعات العمالية التي تحافظ على حقوق العمال والعمالة الوافدة على وجه الخصوص، مؤكداً ان تلك التشريعات الرائدة جعلت من البحرين إحدى الدول المتقدمة التي ترعى حقوق العمال وتصونها.







ل.ب/خ.س



بنا 1113 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/03 - 08 : 03 PM