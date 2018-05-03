سمو قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع يتسلم جائزة افضل معرض تجاري في الشرق الاوسط‎ المنامة في 3 مايو/ بنا / تسلم سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بمكتبه في قيادة الحرس الملكي صباح اليوم، جائزة افضل معرض في الشرق الاوسط التي حصل عليها معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للأحداث والفعاليات الخاصة والذي يعد أفضل معرض تجاري يقام على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع.



جاء ذلك خلال استقبال سمو قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع السيد توماس جونت مدير الفعاليات في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.



وتعد هذه الجائزة أكبر تقدير من هذه الصناعة في المنطقة والجائزة الرسمية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقرها الجمعية الدولية للفعاليات الحية (ILEA) الشرق الأوسط ، وضمت لجنة تحكيم جوائز الشرق الأوسط لعام 2018م مجموعة من القضاة من خارج منطقة الشرق الأوسط، الذين قاموا بالتصويت بشكل مستقل على كل معرض باستخدام معايير صارمة وضعها هؤلاء الخبراء العالميون الرائدون في هذا المجال، و تم تنظيم معرض الشرق الأوسط للأحداث والفعاليات الخاصة من قبل مجلة "ذي سبيشال ايفنت الأمريكية " والتي تعد أكبر مجلة متخصصة للمحترفين في العالم، وحظيت نسخة هذا العام 2018م بعدد قياسي من العروض من جميع أنواع منظمي الفعاليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر 25 فئة مختلفة .



وقد حقق معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع نجاحا كبيرا مما تضمن 9120 زائر من 49 دولة مشاركة – أكثر من ثلاثة أضعاف العدد المتوقع و قد تضمن 180 شركة مشاركة في المعرض الذي أقيم بتاريخ 16-18أكتوبر 2017م في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.



ويذكر أن معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع كان أدرج ضمن قائمة مختصرة إلى جانب أربعة معارض أخرى تقدمت للفوز بهذه الجائزة، وتمكن من التفوق على أربعة فعاليات أخرى منافسة سبق لها الفوز في عدة نسخ سابقة، وتقدر هذه الجائزة منظمي المعارض الذين يتجاوزون التوقعات من حيث عدد الزوار والمبيعات والحملات الترويجية والنتائج المحققة مقارنة بالميزانية والابتكار وتقنيات التسويق التي تساهم في نمو وتعزيز الخدمة المتميزة للحدث وقطاع الصناعة ككل، وقد تم الإعلان عن الجائزة في حفل العشاء الذي أقامته الجمعية الدولية للفعاليات الحية (ILEA) الشرق الأوسط بقاعة الجوهرة الفاخرة بمدينة جميرا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 23 أبريل هذا العام.



الجدير بالذكر أن النسخة الثانية من معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ستقام بتنظيم من شركة كلاريون ايفنتس التي تعد أكبر منظم لفعاليات الدفاع والأمن في العالم، خلال الفترة من 28- 30 أكتوبر 2019 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات .



حضر اللقاء العميد الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي المنسق العام للجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، والرائد محمد علي الغتم سكرتير اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع ومن شركة كلاريون ايفنتس السيد أحمد جاركجي مدير المعرض.



ل.ب/خ.س



بنا 1053 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 55 اخر تحديث : 2018/05/03 - 06 : 02 PM