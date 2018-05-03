القائد العام لقوة دفاع البحرين يستقبل وفدا عسكريا إيطاليا المنامة في 3 مايو/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمكتبه في القيادة العامة صباح اليوم ، وفدا إيطاليا برئاسة اللواء الركن Alberto Biavati نائب رئيس السياسة والتخطيط والعلاقات الدولية والسيطرة على التسليح في هيئة الأركان الإيطالية.



وخلال اللقاء رحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالوفد الإيطالي، مشيداً معاليه بعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية إيطاليا الصديقة، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري.







ل.ب/خ.س



بنا 1050 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/05/03 - 10 : 03 PM