القائد العام يتفقد عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين المنامة في 03 مايو/ بنا / تفقد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم، عددا من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين.



وفي بداية الزيارة التفقدية أستمع معاليه إلى إيجاز عن بعض خطط التطوير والتحديث ومراحل إنجازها، كما أطلع على سير الإجراءات الإدارية والعملياتية والمتطلبات التي تنفذ لملائمة ومواكبة مستوى الجاهزية القتالية والإدارية المنشودة.





وقال صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إن الرعاية والاهتمام المتزايدين اللذين تحظى بهما قوة دفاع البحرين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، هما المحرك الأساسي لعجلة التنمية القتالية والإدارية بقوة الدفاع، والدافع الرئيسي لتطور وتقدم العطاء العسكري، ليعلو البناء الدفاعي وليظل شامخاً.



ووجه صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الشكر لرجال قوة دفاع البحرين على ما يقومون به من أعمال جليلة، تستهدف الحفاظ على أمن البحرين وشعبها وصون مقدسات الوطن، مضيفاً معاليه إن هؤلاء الرجال يؤدون مهامهم بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف الزمانية والمكانية، وهم على استعداد تام للتعامل مع كل ما يطلب منهم من واجبات ومسؤوليات كما يحرصون على تنفيذ التدريبات والتمارين المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بكل كفاءة وإتقان.







ع إ ح/خ.س



بنا 1038 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/05/03 - 52 : 01 PM