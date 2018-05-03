الأشغال: غلق المسار الأيمن على شارع الشيخ عيسى بن سلمان المنامة في 03 مايو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عن أن أعمال تطوير كوبري "الجسرة" تستدعي غلق المسار الأيمن على شارع الشيخ عيسى بن سلمان للمرور المتجه غرباً وسيتم توفير مسار واحد للحركة المرورية.



وقالت الوزارة انه سيتم البدء بالعمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم السبت القادم ولمدة 5 ليالي ابتداءً من الساعة 11:00 مساءً وحتى الساعة 05:00 صباحاً، داعية المواطنين والمقيمين الكرام الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ف/ع ع



بنا 1033 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/05/03 - 48 : 01 PM