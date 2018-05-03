جهاز الشرطة الخليجية يبحث مجالات العمل المشتركة مع المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب أبوظبي في 03 مايو/ بنا / استقبل سعادة المقدم فهد الديين مدير جهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنيابة سعادة العقيد منصور المسلم مدير المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوفد المرافق له، بمقر الجهاز في ابوظبي أمس الأربعاء.



وبحث الطرفان مجالات وسبل التعاون المشتركة انفاذا لبنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2017 بمقر أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.



وفي نهاية الاجتماع قدم سعادة مدير الجهاز بالنيابة درعا تذكاريا بهذه المناسبة وتم تسليمهم كتيب التقرير السنوي لإنجازات جهاز الشرطة الخليجية للعام المنصرم 2017.













ن.ف/خ.س



بنا 1029 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/03 - 33 : 01 PM