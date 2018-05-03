الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف مفوضية الانتخابات في طرابلس الرياض في 3 مايو/ بنا / أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع أمس الأربعاء في مدينة طرابلس الليبية والذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات في المدينة، وأدى الى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء.



ووصف الأمين العام التفجير بأنه جريمة ارهابية مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، وتستهدف تعطيل الجهود الدولية والاقليمية الرامية الى اعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، والتوصل الى حل سياسي يضع حدا للصراع الدائر في البلاد ، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الليبي ، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.















ل.ب/م خ/خ.س



بنا 1027 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/03 - 30 : 01 PM