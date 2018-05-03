ارتفاع عدد ضحايا العاصفة التي ضربت شمال الهند إلى 73 قتيلا نيودلهي في 3 مايو/ بنا / ارتفع عدد ضحايا العاصفة القوية التي ضربت ولايتي "راجستان" و"اوتار براديش" بشمال الهند الى ما لا يقل عن 73 شخصا.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مسؤولين محليين ان ما لا يقل عن 73 شخصا لقوا حتفهم وأصيب العشرات عقب أن ضربت عاصفة قوية وعواصف رعدية ولايتي راجستان واوتار براديش بشمال الهند.



وقال المسؤولون إن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة.



وصاحب العاصفة التي هبت أمس برق وأمطار رعدية مما أدى لسقوط الأشجار وأعمدة الكهرباء واندلاع حرائق وانهيار أسقف.



ومن المتوقع هبوب عواصف رعدية مع رياح قوية اليوم شمال الهند.





م خ/خ.س



بنا 0822 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/03 - 28 : 11 AM