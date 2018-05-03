مشروع "اختر طبيبك" بمركز عالي الصحي ينتهي من توزيع "4000" بطاقة صحية المنامة في 3 مايو/ بنا / قالت الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة ان مركز عالي صحي قد أنتهى من توزيع 4000 بطاقة على سكنة منطقة عالي، الذين يتلقون الخدمات الصحية بمركز عالي الصحي، وقد تم تسجيلهم ببرنامج "أختر طبيب" لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية، مؤكدة أن هذه الخطوة الرائدة من أهداف الخطة الوطنية للصحة، والتي تندرج تحت مظلة التسيير الذاتي، وتعد من ضمن العناصر الأساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي التي تسعى إلى خلق علاقة بين الطبيب والأسرة وتتماشى مع المعايير العالمية للعلاج لتحسين جودة الخدمات المقدمة.



وأشادت الدكتورة العلوي بالشراكة في العمل مع الجهات المعنية وذات العلاقة بمملكة البحرين من أجل تطوير القطاع الصحي، والجهود التي يقومون بها للعمل على وضع الخطط وتطبيق الأنظمة والسياسات التي تتماشى مع تنفيذ أهداف الخطة الوطنية للصحة 2016 -2025، مؤكدة أن مشروع "اختر طبيبك" يسعى إلى خلق علاقة وطيدة بين الطبيب والأسرة، تماشيا مع المعايير العالمية للعلاج في الصحة الأولية، وسيمكن هذا المشروع طبيب العائلة من متابعة مرضاه بشكل مباشر ومستمر وبتسليط الضوء على التثقيف الصحي خاصة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية وغير السارية. كما يكفل المشروع حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية، فللمريض حرية اختيار طبيب العائلة، له ولأسرته، مما سيعزز روح التنافسية ويؤدي الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.



الجدير بالذكر أن برنامج اختر طبيبك سيعمل على زيادة الرضى عن الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لحالة المريض، ويهدف إلى اعطاء اهتمام كاف لجميع المرضى من خلال توزيع المرضى بشكل متساوي على الأطباء مما يجعل الطبيب محاسب على جودة الخدمة المقدمة إلى المرضى المدرجين عنده حيث سيتم لاحقا ربط العلاوات التشجيعية للطبيب بمدى رضى المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وبمدى التزام الطبيب بتطبيق الادلة الارشادية للأمراض المزمنة والخدمات الوقائية المقدمة كما يمكن للمريض تغير الطبيب مره واحدة بالعام. وفي حالة عدم الاختيار لطبيب العائلة سيتم توزيع المرضى على حسب القوائم المتوفرة في المركز. حيث أنه في أكثر الأحيان سيتم زيارة نفس الطبيب وبالتالي يمكن للطبيب متابعة المريض بشكل متواصل والإلمام بالمشاكل الصحية والعائلية والاجتماعية له، مشيرة إلى أن طبيب العائلة هو الطبيب المعني بصحة جميع أفراد العائلة. وقد تم وضع البرنامج الرائد اختر طبيبك بهدف إيجاد تواصل بين الطبيب والمريض لاستعراض النتائج الطبية مثل (الأشعة والمختبر) والتذكير بمواعيد الحالات المزمنة والفحوصات الوقائية وتقديم الارشادات.



إلى ذلك ستكون من مسئوليات طبيب العائلة الحرص على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى المدرجين في قائمته، وسوف يقدم طبيب العائلة من خلال البرنامج نوعين من الخدمات خدمات علاجية وهي علاج الحالات المزمنة ، وعلاج الحالات العادية، وعلاج الحالات الطارئة والحادة، وكذلك متابعة المريض الذي تتطلب حالته المتابعة أو التحويل للرعاية الثانوية عند الحاجة. أما النوع الآخر سيكون الخدمات الوقائية والمتمثلة في تقديم الفحوصات الطبية المختلفة كفحص اللياقة للعمل، وفحص المدارس، وفحص قبل الزواج، وفحص ما بعد الولادة، والكشف المبكر عن الاورام السرطانية بالإضافة للفحوصات الخاصة بالأمراض المزمنة كفحص السكر وقياس ضغط الدم وفحص الكوليسترول وبعض الفحوصات التي لها علاقة بالعمر والحالة الصحية.



كما سيتم توفير العلاج لبقية أفراد العائلة في حالة وجود مرض معدي. ويقوم طبيب العائلة بتقديم جميع الخدمات المتوفرة في المركز الصحي ، كما تم تقسيم الأطباء إلى فرق تضم مجموعة من الأطباء والممرضين لتقديم الخدمة على اكمل وجه. وسيعمل برنامج اختر طبيبك على تحسين الخدمات الوقائية من متابعة الطبيب للمريض وتعريفه بالخدمات المقدمة له على حسب العمر كفحص البروستاتا للرجال فوق الخمسين وفحص الثدي (الماموغرام) للنساء فوق الأربعين.



الجدير بالذكر أن الوزارة تعمل حالياً على تجربة برنامج "اختر طبيبك " في مركز عالي الصحي ومن ثم سيتم تعميم هذا البرنامج في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة.





ل.ب/خ.س



بنا 0821 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/03 - 27 : 11 AM