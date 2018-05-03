استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة شرق غزة غزة في 3 مايو/ بنا / استشهد شاب فلسطيني من حي تل الهوا غرب مدينة غزة، متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، شرق المدينة، الجمعة الماضية.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة قولها ان الشاب أنس شوقي (19 عاماً)استشهد، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، لدى مشاركته في مسيرة سلمية على مقربة من السياج الحدودي في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، جنوب شرق المدينة.



وباستشهاد الشاب شوقي يرتفع عدد الشهداء منذ الثلاثين من مارس، برصاص الاحتلال في قطاع غزة، إلى أكثر من 45 شهيداً.





م خ/خ.س



بنا 0817 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/03 - 26 : 11 AM