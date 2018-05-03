مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخرج إحدى دورات الاختصاص للضباط المنامة في 3 مايو/ بنا / رعى معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني صباح اليوم في معسكر الحرس الوطني بالصخير، حفل تخريج إحدى دورات الاختصاص للضباط والتي عقدت تحت إشراف جناح تدريب الضباط بمشاركة ضباط من قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني الكويتي ، وذلك بحضور الرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة وعدد من كبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني.



بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ألقى بعدها آمر مدرسة التدريب كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور ، ثم ألقى مسئول الدورة ايجازا عن مجريات الدورة خلال مدة انعقادها وما تضمنته من تطبيقات ميدانية ومحاضرات نظرية ، وبَيَنَ ان مناهج الدورة اتاحت للضابط المتدرب اكتساب الخبرات من مدربي الدورة وزملاءه ، إضافة إلى تشكيل قاعدة قياسية ينطلق منها الضابط في صقل شخصيته لتنفيذ المهام التي يتطلب منه توليها والقيام بواجباته على أكمل وجه ، كما تم عرض فيلم قصير عن تدريبات الدورة .



بعدها تفضل معالي مدير الأركان بتسليم الشهادات للخريجين وتوزيع الجوائز على المتفوقين وتقديم درع الحرس الوطني للمركز الأول .



وفي كلمة لمعالي مدير الأركان ، بعد أن هنأ الخريجين على تخرجهم، أكد فيها أن الحرس الوطني وبرئاسة الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، يحرص على رفد الكوادر الوطنية العسكرية بأحدث آليات التدريب المبنية على علوم الاختصاص ذات الارتباط بخدمتهم الوطنية ، مما يؤهلهم لتقديم مستويات عالية من الكفاءة القيادية والميدانية.



ل.ب/خ.س



بنا 0813 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/03 - 15 : 11 AM