الجامعة العربية تعلن تضامنها مع المغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران القاهرة في 03 مايو/ بنا / أعرب الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن مع المملكة المغربية في قرارها قطع علاقاتها مع إيران.



واعتبر عفيفي "اي تدخلات في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية خطيرة ومرفوضة ومدانة، مؤكدا أن القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة في الظهران بالسعودية بشأن التدخلات الإيرانية عكس موقفاً عربياً صلباً في رفض هذه التدخلات والعمل على التصدي لها".



واشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان "أن اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة هذا الموضوع تعد اطاراً عربياً فعالاً لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية".



وأوضح عفيفي "أن هذا التطور الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة متصلة من التدخلات الإيرانية المُزعزِعة للاستقرار في المنطقة العربية، يستدعي ألا تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام هذه الاستراتيجية الايرانية التي تهدف الى نشر الفوضى وعدم الاستقرار".



و.ش/خ.س



بنا 0716 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/03 - 20 : 10 AM