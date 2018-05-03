السودان يغلق 13 بعثة دبلوماسية في الخارج ترشيدا للإنفاق الخرطوم في 03 مايو/ بنا / أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير قرارا بإغلاق 13 بعثة دبلوماسية في الخارج.



واكد القرار على إعادة هيكلة التمثيل الخارجي للبلاد ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسعياً لترقية الأداء بوزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج وفق أقصى درجة من الفاعلية.



وألزم القرار الذي اوردته وكالة الانباء السودانية وزارة الخارجية والوزارات والجهات الاخرى المعنية بإعادة هيكلة التمثيل الخارجي بإغلاق (13 ) بعثة دبلوماسية في الخارج. واعتماد بعثة الرجل الواحد "سفير" في سبع بعثات دبلوماسية.



و.ش/خ.س



بنا 0715 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/03 - 19 : 10 AM