مديرة إدارة الصحة العامة : خلو مملكة البحرين من شلل الأطفال منذ أكثر من عقدين أبوظبي في 3 مايو/ بنا / قالت مديرة إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح إن مؤشرات الترصد الوبائي والمخبري والتمنيع الوطنية تؤكد خلو مملكة البحرين من شلل الأطفال منذ أكثر من عقدين.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاشهاد لاستئصال شلل الأطفال الاقليمية المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ضم وفد مملكة البحرين كل من الدكتورة نجاة أبو الفتح مديرة ادارة الصحة العامة ورئيسة لجنة الاشهاد لاستئصال شلل الأطفال، والدكتورة جليلة السيد جواد رئيس مجموعة التمنيع ومقرر لجنة الإشهاد بوزارة الصحة لمملكة البحرين.

وقد استعرضت الدكتورة أبو الفتح خلال الاجتماع الوضع الوبائي والمناعي والأنشطة التي تقوم بها مملكة البحرين في إطار الاستراتيجية العالمية للشوط الأخير لاستئصال شلل الأطفال، حيث تمت الإشادة بحساسية النظام الصحي للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وارتفاع معدلات التغطية بالتمنيع، حيث لم تسجل حالات إصابة بشلل الأطفال البري لأكثر من عقدين في مملكة البحرين.



وقد رفعت مملكة البحرين التقرير السنوي للإشهاد لاستئصال شلل الأطفال وخطة التأهب لمجابهة فاشيات شلل الأطفال عند وفادته لا قدر الله والخطة المخبرية لاحتواء فيروسات شلل الأطفال، حيث أشادت اللجنة الاقليمية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال بما تم إنجازه في مملكة البحرين، لافتةً إلى أن ذلك يأتي بفضل الدعم والمتابعة الحثيثة من الإدارة العليا في وزارة الصحة وصناع القرار والكفاءات الصحية والوعي المجتمعي بمملكة البحرين.





ل.ب/خ.س



بنا 0712 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/03 - 18 : 10 AM