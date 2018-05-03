وزير الخارجية الأردني: نقف مع المغرب ونسانده في مواجهة أي تهديد لاستقراره ووحدة أراضيه عمان في 03 مايو/ بنا / أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي عن موقف الاردن من الازمة الدبلوماسية الاخيرة التي اندلعت بين المغرب وايران.



وقال الصفدي في منشور عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر 'نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه. التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس".



وكانت المغرب اتهمت ايران بدعم جبهة البوليساريو وعلى اثر ذلك قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.



وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ان "هذا القرار هو رد على التورط الإيراني الواضح من خلال حزب الله في التحالف مع "البوليساريو" لاستهداف الأمن الوطني والمصالح العليا لمملكة المغرب، مشيرًا إلى أن بلاده تملك أدلة دامغة وأسماء ووقائع محددة تؤكد دعم حزب الله للبوليساريو لاستهداف المصالح العليا لبلاده".





و.ش/خ.س



بنا 0710 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/03 - 18 : 10 AM