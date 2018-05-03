أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي على مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا القاهرة في 03 مايو/ بنا / دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات امس الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس.



وقال الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن "أبو الغيط عبر عن استنكاره الشديد لهذا العمل الإرهابي، وقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم."



وأكد المتحدث الرسمي "أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يثني الشعب الليبي عن استكمال مسيرته نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها، مجدداً في هذا الصدد التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة والوقوف مع الدولة الليبية في كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخطر الذي تمثله على أمن واستقرار البلاد".





و.ش/خ.س



بنا 0629 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/03 - 39 : 09 AM