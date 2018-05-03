تحالف رصد اليمني يدين قصف مليشيا الحوثي الثالث خلال شهر لمركز إعادة تأهيل الأطفال في مارب مأرب في 03 مايو/ بنا / دان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن استهداف مليشيا الحوثي مقر مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن بمأرب بصاروخي كاتيوشا.



واستنكر تحالف رصد في بيان له نقلا عن وكالة الانباء اليمينة الرسمية استهداف الحوثيين بأحد الصواريخ واجهة مبنى مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين محدثا أضراراً مادية بالغة، مما تسبب في إثارة حالة من الخوف والهلع لدى الأطفال الذين يخضعون للتأهيل النفسي والاجتماعي.



وأشار البيان الى ان استهداف مليشيا الحوثي للمركز الأطفال هو الثالث خلال شهر.





خ.س



بنا 0627 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/03 - 39 : 09 AM