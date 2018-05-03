استراليا تعيد تصنيف منظمة الأمن الخارجي لميليشيا ما يسمى بحزب الله منظمة إرهابية كانبيرا في 03 مايو/ بنا / أعادت الحكومة الأسترالية تصنيف منظمة الأمن الخارجي لميليشيا ما يسمى بحزب الله منظمة إرهابية لمدة ثلاث سنوات.



وأوضح وزير الأمن الداخلي الأسترالي بيتر داتون في بيان صادر عن مكتبه ، أن منظمة الأمن الخارجي ، هي منظمة لما يسمى بحزب الله ، هي المسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان ، مبيناً أن قرار الحكومة الأسترالية بإعادة إدراج هذه المنظمة يعكس التزام استراليا المستمر بالقوانين القوية لمكافحة الإرهاب.





خ.س



بنا 0619 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/03 - 22 : 09 AM