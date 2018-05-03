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استراليا تعيد تصنيف منظمة الأمن الخارجي لميليشيا ما يسمى بحزب الله منظمة إرهابية
2018/05/03 - 22 : 09 AM
كانبيرا في 03 مايو/ بنا / أعادت الحكومة الأسترالية تصنيف منظمة الأمن الخارجي لميليشيا ما يسمى بحزب الله منظمة إرهابية لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح وزير الأمن الداخلي الأسترالي بيتر داتون في بيان صادر عن مكتبه ، أن منظمة الأمن الخارجي ، هي منظمة لما يسمى بحزب الله ، هي المسؤولة عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان ، مبيناً أن قرار الحكومة الأسترالية بإعادة إدراج هذه المنظمة يعكس التزام استراليا المستمر بالقوانين القوية لمكافحة الإرهاب.


خ.س

بنا 0619 جمت 03/05/2018


عدد القراءات : 51         اخر تحديث : 2018/05/03 - 22 : 09 AM
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