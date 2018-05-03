الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة ويستدعي 4 من بيت لحم رام الله في 3 مايو / بنا / اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 6 فلسطينيين من محافظة نابلس.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطينيين، بعد دهم منازل ذويهم في محافظة نابلس.



كما اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم 6 فلسطينيين على الأقل، من مدينة القدس المحتلة. واعتقلت طالبين جامعيين ، بعد دهم سكنهما في حي الصوانة. كما اعتقلت شابين من "السواحرة" جنوب شرق القدس، واخر من بلدة "بدّو" شمال غرب المدينة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من مدينة قلقيلية، بعد أن داهمت منازل ذويهم وعبثت بمحتوياتها.



من جهة اخرى سلمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم أربعة فلسطينيين، بلاغات لمراجعة مخابراتها.



وأفاد مصدر أمنى لوكالة الانباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال سلمت اربعة فلسطينيين وجميعهم من بلدة تقوع شرقا، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون " جنوبا، بعد دهم منازلهم، وتفتيشها.



وأضاف المصدر، ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في مخيم عايدة شمالا.





م خ/خ.س



بنا 0606 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/03 - 10 : 09 AM