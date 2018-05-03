إصابة 30 شخصا جراء انفجار شمالي لندن لندن في 03 مايو/ بنا / أصيب نحو 30 شخصا جراء انفجار أثناء احتفال بمدينة ستامفورد هيل شمالي لندن صباح اليوم.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك عددا من الأطفال بين المصابين ، و أن 10 أشخاص أصيبوا جراء النيران التي سببها الانفجار ، بينما أصيب 20 بسبب التدافع.

ولم يتم الكشف رسميا حتى الان عن سبب الانفجار، إلا أن تقارير صحفية تحدثت عن أن السبب ناجم عن إلقاء هواتف محمولة في موقد نار ضمن فعاليات هذا الاحتفال اليهودي.





خ.س



بنا 0532 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/03 - 36 : 08 AM