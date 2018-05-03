قوات الجيش اليمني تحرر مواقع استراتيجية جديدة في صعدة صعدة في 03 مايو/ بنا / اعلنت قوات الجيش اليمني انها تمكنت ، مسنودة بالتحالف العربي ، من تحرير مواقع جديدة في جبهة باقم شمالي محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية.



واكد مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية ، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير "جبل البركان" و "مجلمه" و"جبل المسطره" بالكامل، وأصبحت طلائع الجيش على مشارف "سحار الشام" ومثلث باقم ، وان المليشيا الانقلابية تكبّدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



ولفت المصدر الى ان المواقع المحررة تطل على مثلث باقم وتحاصر المليشيا الانقلابية في آل صبحان وتكشف تحركاتها من أبواب الحديد.



خ.س



بنا 0528 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/03 - 33 : 08 AM