الطقس في البحرين: غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة المنامة في 3 مايو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الخميس سيكون غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا ثم يتحول إلى معتدل عند المساء.



الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة عند المساء وهبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا خلال النهار، مع تحذير من هبات شديدة السرعة.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام وقد يصل إلى 8 اقدام مع الهبات.



درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.



الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة .. والصغرى 30 بالمئة.





و.ش



بنا 0516 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/05/03 - 22 : 08 AM