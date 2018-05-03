مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 03 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية،

وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:

/جلالته يستقبل عددًا من رجالات محافظة المحرق .. الملك: المحرق عُرفت على مدى تاريخ البحرين بعراقتها وأصالة أهلها وعطائهم المتواصل ووطنيتهم العالية.

/جلالة الملك: نشارك الأسرة الصحفية الدولية احتفالاتها هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة.

/خلال توزيع «جائزة خليفة بن سلمان للصحافة».. سمو رئيس الوزراء: تطور الصحافة انعكاس لحيوية المجتمع البحريني.

/سمو رئيس الوزراء لدى التقاء رؤساء ومديري تحرير الصحف السعودية: السعودية تعيش اليوم موقف القوي بحزم وعزم ملكها وولي.

/سمو رئيس الوزراء يستقبل مدير تحرير مجلة (الرجل) ويشيد بعطاء الصحفيين.

/سمو ولي العهد يؤكد حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع تايلاند.

/سمو الشيخ ناصر بن حمد: نهجنا اشراك الشباب في صياغة وصناعة البرامج المقدمة لهم.

/سمو الشيخ خالد بن حمد: صحافتنا مصدر دعم للمنجزات الحضارية.

/وزارة الخارجية تفوز بجائزة الشرق الأوسط للإبداع في مجال الشبكات.

/البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس الليبية.

/رئيس مجلس النواب يؤكد دعم القرار المغربي بقطع العلاقات مع إيران .

/القائم بأعمال وكالة أنباء البحرين: الرعاية التي تلقاها صحافتنا من رئيس الوزراء دليل على مكانتها.

/وزير الكهرباء أمام المجلس الوزاري العربي للمياه: البحرين ملتزمة بدعم الاستراتيجية الموحدة للمياه بين الأشقاء.

/ارتفاع أرباح بنك البحرين الوطني الصافية إلى 19.74 مليون دينار بحريني.

/مجلس التنمية الاقتصادية: الاقتصاد البحريني الاسرع نموا في الخليج.

/أسئلة مولر لترامب تتناول عرقلة محتملة للتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات.

/12 قتيلا في هجوم انتحاري تبناه داعش استهدف مفوضية الانتخابات في ليبيا.

/محكمة أمريكية تطالب إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعـويضات لأسـر ضحايا هجمات سبتمبر.

/السعودية تؤيد قرار المغرب قطع علاقاته مع إيران.

/وزير يمني: سحب السلاح من الحوثيين هو الضمان الرئيسي لأي اتفاق سلام.







و.ش



بنا 0505 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/03 - 08 : 08 AM