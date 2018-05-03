ترامب يلمح إلى أن لديه أنباء عن مصير 3 أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية واشنطن في 3 مايو /بنا/ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يكون لديه أنباء بشأن مصير ثلاثة أمريكيين محتجزين في كوريا الشمالية.



وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر : كانت الإدارة (الامريكية) السابقة تطالب منذ فترة طويلة بإطلاق سراح ثلاثة رهائن محتجزين في معسكر عمل في كوريا الشمالية ، دون جدوى .. لكن انتظروا الجديد".



وجاءت تغريدة ترامب بعد أن ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن كوريا الشمالية نقلت ثلاثة محتجزين أمريكيين من معسكر عمل إلى فندق على مشارف بيونج يانج.







س.ي



بنا 0257 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/03 - 20 : 07 AM