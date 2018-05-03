السعودية تستعيد احد مواطنيها الذي كان موقوفا في معتقل جوانتانامو الرياض في 3 مايو/بنا/ قال المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة السعودي أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة العربية السعودية فقد تم استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.



وأوضح المتحدث الرسمي بأنه سيتم إخضاع الدربي للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.



س.ي



بنا 0050 جمت 03/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/03 - 12 : 04 AM