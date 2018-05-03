الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا الأمم المتحدة 02 مايو/بنا/ أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، ودعت السلطات الليبية إلى ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت.



وأكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح، دعم الأمم المتحدة المتواصل للمفوضية وللعملية الانتخابية في ليبيا، مضيفاً أن هذا الاعتداء الجبان الذي تعرض له هذا الصرح الديمقراطي اليوم هو عدوان مباشر على الشعب الليبي وعلى إرادته ببناء دولة مدنية عادلة.



وأكدت البعثة أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثني الليبيين عن المضي قدماً في مسيرة إرساء الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات.











خ.أ



بنا 2058 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/03 - 50 : 12 AM