مملكة البحرين تدين بشدة التفجيرين اللذين استهدفا مسجدا وسوقا في مدينة موبي بجمهورية نيجيريا المنامة في 02 مايو/بنا/ تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مسجدا وسوقا في مدينة موبي بجمهورية نيجيريا، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية، التي تتنافى مع كافة المبادئ الدينية والإنسانية والأخلاقية.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية نيجيريا في مكافحتها للإرهاب وجهودها الرامية للقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية، فإنها تشدد على موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي لتكاتف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى اجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.



ح ب/خ.أ



بنا 1926 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/02 - 53 : 10 PM