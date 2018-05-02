على هامش الاحتفال بجائرة خليفة بن سلمان للصحافة المناعي يثمن رعاية سمو رئيس الوزراء للإعلام والإعلاميين المنامة في 02 مايو/ بنا / ثمن القائم بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين الاستاذ أحمد محمد المناعي الرعاية الخاصة التي تلقاها الصحافة البحرينية والعاملون فيها من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، والتي تأتي تأكيداً على الدور الكبير الذي تضطلع بها الصحافة الوطنية في الدفاع عن حقوق الوطن ومكتسباته، وإبراز الإنجازات الكبيرة التي حققتها البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه .

جاء ذلك في تصريح خاص على هامش الاحتفال، الذي أقيم صباح اليوم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتوزيع جائزة خليفة بن سلمان للصحافة، والذي يتوافق مع يوم الصحافة البحرينية بحضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في مملكة البحرين وممثلين عن الصحافة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وجمع من الإعلاميين والمدعوين.



وقال احمد المناعي إن الصحافة والاعلام حظيت منذ نشأتها الأولى قبل عقود برعاية خاصة ومتميزة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، إضافة إلى المكانة المتميزة التي أولاها لها المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، والذي أكد دائما وفي جميع المحافل على الدور الكبير الذي تلعبه الكلمة في حفظ مكتسبات الوطن وإبراز المنجزات والمكتسبات لبحريننا الغالية، ومواكبة برامج التنمية المستدامة، والتي عملت على جعل المواطن البحريني محركها الأساسي وهدفها الأول، حسب الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ايده الله .



واختتم المناعي حديثة برفع اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، وإلى كافة الصحفيين والاعلاميين في مملكة البحرين، منوهاً بالجهود الطيبة والمتميزة لسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام واستراتيجيته في العمل الدؤوب على تطوير الاداء الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين، بما يخدم الأهداف العليا لمملكتنا الحبيبة.



ح ب/ع ذ



بنا 1844 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/02 - 20 : 10 PM