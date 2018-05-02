بومبيو يؤدي اليمين وزيرا للخارجية الأمريكية واشنطن في 2 مايو / بنا / أدى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم اليمين في مقر الوزارة بحضور الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس.



وبحسب راديو "سوا" فقد ثمن ترامب في كلمة بالمناسبة الدور الذي يقوم به كل فريق عمل الوزارة، واصفا بومبيو بأنه "وطني أميركي حقيقي كرس حياته للدفاع عن أميركا".





وأضاف الرئيس مخاطبا بومبيو "هذا اليوم شهادة على خدماتك ومهاراتك التي تم صقلها مع الوقت"، مشيرا إلى أن "مايك حظي بإعجابي وثقتي العميقين".



وتابع ترامب قائلا "أنا لدي ثقة أنه سيقوم بعمل جيد كوزير الخارجية الـ70" للولايات المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس ترامب إلى مقر وزارة الخارجية منذ توليه المنصب قبل أكثر من عام.



وأقر الكونغرس الخميس الماضي بومبيو في منصبه الجديد وأدى اليمين الدستورية بعد ذلك بساعات أمام القاضي في المحكمة العليا سامويل أليتو قبل توجهه في أول جولة خارجية له بصفته أرفع دبلوماسي في البلاد وشملت عددا من دول الشرق الأوسط.



وكان الرئيس ترامب قد رشح بومبيو خلفا لريكس تيلرسون الذي أقيل من منصبه في مارس الماضي.



ع ذ



بنا 1808 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/02 - 14 : 09 PM