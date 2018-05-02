الأمين العام لمجلس التعاون يشارك في اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج الكويت في 02 مايو/ بنا/ عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون اليوم الأربعاء في دولة الكويت، اجتماعها السبعين برئاسة سعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس الدورة الحالية للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.







وقد بحثت اللجنة عددا من الموضوعات المتصلة بتعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد، والبنوك المركزية في دول المجلس، لتحقيق مزيد من الإنجازات في مجالات العملِ الاقتصادي النقدي والمالي الخليجي، وقد اتخذت اللجنة عددا من القرارات بشأن التقارير المرفوعة اليها من اللجان المختصة.





ع.ر/خ.أ



بنا 1715 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/02 - 29 : 08 PM