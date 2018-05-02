مملكة البحرين تدين بشدة الهجوم الانتحاري على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالعاصمة الليبية طرابلس المنامة في 02 مايو/ بنا/ تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر مفوضية الانتخابات بمدينة طرابلس في دولة ليبيا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يستهدف ترويع الآمنين.







وإذ تؤكد وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الداعم لكافة الجهود الرامية للحفاظ على سلامة ليبيا ووحدة أراضيها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق وطموحاته في التنمية والأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، والداعي إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد العالم بأسره وبما يكفل إرساء الأمن والسلم الدوليين.



ح ب/خ.أ



بنا 1659 جمت 02/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/02 - 08 : 08 PM